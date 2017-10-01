На території Польщі можуть розмістити 2 дивізії армії США, - Мацаревич

Для успішної оборони, на території Польщі можуть розмістити дві дивізії армії США. Таку заяву зробив міністр оборони країни Антоній Мацеревич в інтерв'ю телеканалу TVP, передає 112.ua.

"Якщо виходити з успішності оборони Польщі, то, напевно, повинно бути як мінімум дві дивізії", — відповів він на запитання ведучого про те, скільки солдатів США потрібно дислоковано в країні для забезпечення безпеки.

За словами Мацеревича, в акті НАТО — Росія, який обмежує можливість розміщення сил НАТО і США у Польщі, йдеться про велику кількість військ.

"Не сумніваюся, що дві дивізії — це не багато. Це всього лише саме стільки, скільки нам необхідно", — підкреслив міністр.

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте звинуватила Росію у використанні військових навчань "Захід-2017" в якості репетиції нападу на сусідні країни.