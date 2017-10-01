Цими вихідними у Полтаві на Театральній площі відбувся відкритий турнір «Богатир Полтавщини», де на заключному етапі змагалися найсильніші атлети. Попередні етапи змагань із силового екстриму проходили влітку у Лубнах і Гадячі. Хоч турнір і обласний, однак участь у ньому брали й представники інших регіонів України. Тож до фіналу потрапило вісім учасників із Полтавської області, Києва та Дніпра. Цей спортивний і водночас видовищний захід мав на меті привернути увагу населення до здорового способу життя та заняття фізичною культурою.

Про самі змагання розповідає головний суддя турніру Денис Дубровський: «Цього року наш турнір має лише три етапи, а наступного – плануємо п’ять. Як то кажуть, розпочинаємо новий шлях з маленького. У заключному етапі візьмуть участь восьмеро учасників. На жаль, відкликали свої заявки переможці та призери попередніх етапів, але турнір все одно буде яскравим, адже всі спортсмени є учасниками, призерами та переможцями змагань зі стронгмену або богатирських ігор. Тому вони продемонструють належний рівень. На майданчику однозначно буде на що подивитися».

Участь у змаганнях взяли Андрій Дрокін, Станіслав Будаєв, Олег Бондаренко, Володимир Левченко, Віталій Герасимов, Ярослав Апальков, Антон Мазур та Антон Дубровський. Виявляли свою вправність спортсмени у шести видах: естафета, у яку були включені силове змагання з перенесення коромисла та кантування великої покришки, перенесення «колодязя» на відстань 20 метрів, перетягування двох автомобілів на відстань 20 метрів, підняття гантелей, зокрема і 90-кілограмової, перетягування автомобіля на платформі. У фінальній вправі богатирі намагалися підняти кулю вагою 140 кг на висоту 140 сантиметрів і перекинути її через поперечину.

За підсумками турніру найсильнішою людиною Полтавщини став дніпрянин Ярослав Апальков, друге місце здобув представник Полтавщини Антон Дубровський. Трійку лідерів замкнув Віталій Герасимов із Дніпра.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора