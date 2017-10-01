Умеров не проситиме Кремль про помилування, - заява

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров не проситиме Кремль про помилування, не дивлячись на хвороби, які загрожують його життю. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає "Радіо Свобода".

"Мало надії на справедливість через офіційну апеляцію, і я безумовно не робитиму ніяких закликів до помилування", - сказав Умеров.

Він зазначив, що не хоче "благати своїх гнобителів".

Умеров також сказав, що не шкодує про те, що не залишив анексований Крим раніше, коли у нього була така можливість. Він наполягає на тому, що півострів є його батьківщиною.

"Навіть якби хтось дав мені безпечний коридор, щоб піти зараз, я б не погодився", - заявив він.