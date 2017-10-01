Німеччина вітає ініціативу США про прямі переговори з КНДР

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель вітає пропозицію США про прямі переговори з Північною Кореєю з ядерного роззброєння і деескалації.

Про це йдеться в заяві, поширеній в неділю його прес-службою, повідомляє Укрінформ.

«Це найбільш правильний напрям і великий і сміливий крок для США», - заявив Габріель.

Він «наполегливо радить» Північній Кореї серйозно сприйняти цю пропозицію сісти за стіл переговорів.

Глава німецького МЗС також дуже хотів би, щоб США висунули таку саму пропозицію й Ірану. Припинення ядерної угоди з Іраном з боку США підриває шанси на досягнення угоди з Північною Кореєю, вважає він.

Габріель уже кілька тижнів закликає до прямих переговорів між США і Північною Кореєю. У Берліні переконані, що дипломатичне рішення є єдиним розумним способом переходу до мирного вирішення конфлікту і запобігання ядерному озброєнню на Тихому океані.

З урахуванням знову назріваючого конфлікту з Іраном глава МЗС ФРН і канцлер Німеччини Ангела Меркель в останні дні намагаються переконати США в необхідності ядерної угоди з Тегераном.

Нагадаємо, що Італія наказала послу КНДР залишити країну .