Під час матчу чемпіонату Франції з футболу обвалилась трибуна, постраждали 29 людей

Під час матчу восьмого туру чемпіонату Франції з футболу в місті Ам'єн між однойменним клубом і ФК Лілль на стадіоні обвалився загороджувальний бар'єр, в результаті травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 29 людей. Про цеповідомляє видання L'Equipe.

Як повідомляється, матч був перерваний на 16-й хвилині після голу Лілля. Під час святкування забитого м'яча на трибуні фанатів лілльської команди обвалився загороджувальний бар'єр, після чого вболівальники впали на поле з висоти приблизно в 1,5 метра, передає Еспресо.

Згідно з останніми даними, в результаті інциденту постраждали 29 людей, з яких п'ятеро отримали серйозні травми.

У повідомленні наголошується, що прокуратура Ам'єна розслідує обставини інциденту і перевірить, чи були на стадіоні проблеми технічного характеру, які призвели до падіння уболівальників.