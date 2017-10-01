Поліція Каталонії розслідує загибель трьох людей у Барселоні

Поліція Каталонії розслідує обставини загибелі трьох людей у Барселоні.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Ми розслідуємо смерть трьох людей у будинку в Сан-Марті (Барселона)", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції, опублікованому в Twitter увечері в неділю, 1 жовтня.

Подробиці інциденту не повідомляються.

Estem investigant la mort de tres persones a un immoble de Sant Martí (Barcelona) — Mossos (@mossos) October 1, 2017

Раніше повідомлялось, що кількість поранених у ході сутичок з поліцією в день референдуму про незалежність Каталонії зросла до 465 осіб.

Нагадаємо, що у містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії.

У свою чергу, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії.

А у Мадриді декілька сотень людей вийшли на демонстрацію на підтримку єдності Іспанії і проти референдуму у Каталонії.