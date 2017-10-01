Попри заборону Іспанії каталонці почали збиратися на виборчих дільницях

У містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії. У Барселоні та Жироні люди прийшли на дільниці ще до настання світанку, щоб, за їхніми словами, захистити місця для голосування та відстояти своє право на волевиявлення, інформує агентство AFP.

В одній зі шкіл Барселони, де має бути облаштована виборча дільниця для проведення референдуму, зібралася понад сто осіб. Вони очікують, що бюлетені та виборчі скриньки привезуть на дільницю до дев'ятої години ранку - саме на цей час заплановано відкриття дільниць, повідомляє агентство AP. За даними каталонських ЗМІ, на окремі дільниці вже почали підвозити бюлетені для голосування.

Напередодні, 30 вересня, іспанська поліція заблокувала доступ до більшості приміщень, які каталонська влада мала намір використати для облаштування дільниць на референдумі. Поліція отримала наказ звільнити до шостої години ранку усі приміщення для голосування, переважно школи, які зайняли прихильники незалежності регіону, проте правоохоронцям при цьому наказали утриматися від застосування сили. Центральна влада Іспанії у суботу також заблокувала електронну систему підрахунку голосів виборців у Каталонії, щоб завадити проведенню референдуму.