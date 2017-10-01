Сьогодні набувають чинності нові торговельні преференції ЄС для України

З 1 жовтня експорт з України в Євросоюз більшості видів сільськогосподарської продукції буде проходити без застосування митних зборів. Про це йдеться в повідомленні представництва Євросоюзу в Україні.

Наголошується, що введення нових торговельних преференцій в найближчому майбутньому дозволить спростити доступ на європейський ринок також для деяких промислових продуктів.

"Це важливий знак того, що ЄС й надалі надає відчутну підтримку громадянам України, самій Україні та її реформам в економічній та політичній сферах.Завдяки Регламенту ЄС щодо автономних торгових преференцій Україна в рамках Угоди про асоціацію зможе здійснювати безмитний експорт до ЄС більшої кількості сільськогосподарської продукції. Також відповідно до Угоди про асоціацію цей Регламент прискорить процес скасування імпортних тарифів ЄС для кількох промислових товарів", - йдеться в повідомленні.

Поки зняття торгових обмежень стосується лише кількох видів сільськогосподарської продукції. Експорт української пшениці, ячменю і кукурудзи в Євросоюз без сплати митних зборів стане можливим з 1 січня 2018 року.

"Серед сільськогосподарської продукції Україна отримає можливість збільшити кількість безмитного експорту до ЄС пшениці, кукурудзи, ячменю, вівсяних та ячмінних круп та гранул. Ця пропозиція також сприятиме безмитному експорту до ЄС більшої кількості томатів, натурального меду та виноградного соку. Від цих торгових преференцій виграють також експортери промислової продукції. Зокрема, це українські виробники взуття, добрив, виробів з алюмінію та побутової електроніки", - заявили в представництві Євросоюзу.

Як відомо, зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.