Суд відкрив провадження проти поліції Каталонії

Суд міста Льєйда відкрив провадження проти поліції Каталонії Mossos d'Esquadra за звинуваченням у бездіяльності в день референдуму про незалежність автономії, повідомляє El Periodico.

"У зв’язку з можливим скоєнням злочину, який полягає у непокорі судовому рішенню було відкрите попереднє провадження ждя визначення обставин і характеру подій, а також осіб, які до цього причетні" - заявили в суді.

У надмірній пасивності поліцію Каталонії звинуватив і союз профспілок поліцейських Іспанії.

Mossos d'Esquadra запевняє, що виконує рішення суду і діє відповідно до ситуації.

Зокрема, як повідомлялося, поліція Каталонії закрила 187 виборчих дільниць. За повідомленнями іспанських ЗМІ, згодом ця цифра зросла до 221.

Нагадаємо, що у містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії.

У свою чергу, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії.

А у Мадриді декілька сотень людей вийшли на демонстрацію на підтримку єдності Іспанії і проти референдуму у Каталонії.