Трамп порадив Тіллерсону не витрачати час на переговори з КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з очільникрм КНДР Кім Чен Ином.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я сказав Рексу Тіллерсону, нашому чудовому держсекретарю, не витрачати час на спроби переговорів з Маленьким Чоловіком-ракетою" - написав президент США.

Він порадив Тіллерсону берегти свою енергію і зазначив, що американський уряд зробить те, що потрібно зробити.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017