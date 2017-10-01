Трамп порадив Тіллерсону не витрачати час на переговори з КНДР

1 жовтня, 2017 - 20:27
Президент США Дональд Трамп заявив, що порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з очільникрм КНДР Кім Чен Ином.
Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Я сказав Рексу Тіллерсону, нашому чудовому держсекретарю, не витрачати час на спроби переговорів з Маленьким Чоловіком-ракетою" - написав президент США.
Він порадив Тіллерсону берегти свою енергію і зазначив, що американський уряд зробить те, що потрібно зробити.
I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017
Джерело: День