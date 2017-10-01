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Трамп порадив Тіллерсону не витрачати час на переговори з КНДР

1 жовтня, 2017 - 20:27
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з очільникрм КНДР Кім Чен Ином.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я сказав Рексу Тіллерсону, нашому чудовому держсекретарю, не витрачати час на спроби переговорів з Маленьким Чоловіком-ракетою" - написав президент США.

Він порадив Тіллерсону берегти свою енергію і зазначив, що американський уряд зробить те, що потрібно зробити.

Джерело: День
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