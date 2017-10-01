Трамп заблокував фінансування культурних і освітніх обмінів із РФ, КНДР та Сирією

Президент США заблокував фінансування культурних і освітніх обмінів із низкою країн, у тому числі із Росією на 2018 фінансовий рік, повідомила прес-служба Білого дому.

"Сполучені Штати не надаватимуть негуманітарну допомогу, а також таку, що не пов'язана з торгівлею та не дозволять фінансування участі в програмах освітнього та культурного обміну офіційних осіб або співробітників урядів Еритреї, КНДР, Росії та Сирії", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні також йдеться, що рішення ухвалили згідно з законом про захист жертв торгівлі людьми від 2000 р.