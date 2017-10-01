У Борисполі затримали велику партію медпрепаратів, - ДПСУ

В аеропорту "Бориспіль" у Києві прикордонники затримали велику партію медпрепаратів, які перевозили з порушенням митних правил.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Громадянин Туреччини 1988 року народження прямував рейсом "Анталія-Київ". Чоловік обрав спрощену процедуру проходження митного контролю - зелений коридор. За ініціативи співробітників оперативного відділу було ініційовано огляд речей громадянина. У багажу виявлено велику партію медпрепаратів", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають перевірки. Виявлений товар направлять на експертизу.