У Калинівці ще триває поодинока детонація боєприпасів, - ДСНС

Станом на ранок 1 жовтня на військових складах у Калинівці Вінницької області спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 7 год. 1 жовтня відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зведений піротехнічний загін ДСНС України (108 бійців та 41 одиниця техніки) обстежив на наявність вибухонебезпечних предметів 7800 га території, триває виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів.

"Усього з початку виконання робіт отримано 288 заявок, виконано – 280, виявлено та вилучено 439 вибухонебезпечних предметів", - інформують рятувальники.

Залишається закритим рух повітряного транспорту в радіусі 40 км від м. Калинівка.

Призупинено навчально-виховний процес дошкільних та освітніх закладів, розташованих у зоні можливого ураження.

Всі населені пункти підключені до електропостачання. Продовжуються роботи по відновлення газопостачання (відновлено газопостачання 95% абонентів).

Нагадаємо, розмінування територій біля Калинівки може тривати до кінця листопада.