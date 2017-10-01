У Канаді чоловік напав з ножем на поліцейського

У канадському місті Едмонтон чоловік напав із ножем на офіцера поліції, після чого фургоном наїхав на перехожих, травмувавши ще чотирьох людей.

Про це повідомляє CBC News.

За інформацією ресурсу, спочатку 30-річний молодик напав на офіцера поліції, а потім зник з місця інциденту на білому фургоні. Незабаром його зупинили поліцейські з метою перевірки документів. Нападник знову спробував сховатися, а під час переслідування наїхав на пішоходів. Від зіткнення фургон перекинувся.

Поліція розслідує цей інцидент як терористичний акт.

Нагадаємо, що у Марселі невідомий напав з ножем на перехожих, є загиблі.