У Каталонії через сутички з поліцією постраждали вже 337 людей

В день референдуму у Каталонії кількість постраждалих під час сутичок зросла до 337 людей.

Про це заявив прес-секретар уряду Каталонії Жорді Турулл, повідомляється на сторінці женералітату у Twitter.

"У сутичках поранені 337 людей" - йдеться у повідомленні.

Речник порадив постраждалим звернутися до поліції Каталонії, щоб надати свідчення.

#Portaveu @jorditurull: "hi ha 337 persones ferides o contussionades. Demanem a persones ferides que facin denúncia a @mossos" — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

Раніше повідомлялось, що у сутичках під час референдуму щодо незалежності Каталонії постраждали 38 людей.