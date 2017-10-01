У Каталонії через сутички з поліцією постраждали вже 337 людей

1 жовтня, 2017 - 16:57
В день референдуму у Каталонії кількість постраждалих під час сутичок зросла до 337 людей.
Про це заявив прес-секретар уряду Каталонії Жорді Турулл, повідомляється на сторінці женералітату у Twitter.
"У сутичках поранені 337 людей" - йдеться у повідомленні.
Речник порадив постраждалим звернутися до поліції Каталонії, щоб надати свідчення.
#Portaveu @jorditurull: "hi ha 337 persones ferides o contussionades. Demanem a persones ferides que facin denúncia a @mossos"
— Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017
Раніше повідомлялось, що у сутичках під час референдуму щодо незалежності Каталонії постраждали 38 людей.
Джерело: День