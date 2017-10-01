Мета музики – чіпати серця.
Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор

У Каталонії через сутички з поліцією постраждали вже 337 людей

1 жовтня, 2017 - 16:57
Фото Reuters

В день референдуму у Каталонії кількість постраждалих під час сутичок зросла до 337 людей.

Про це заявив прес-секретар уряду Каталонії Жорді Турулл, повідомляється на сторінці женералітату у Twitter.

"У сутичках поранені 337 людей" - йдеться у повідомленні.

Речник порадив постраждалим звернутися до поліції Каталонії, щоб надати свідчення.

Раніше повідомлялось, що у сутичках під час референдуму щодо незалежності Каталонії постраждали 38 людей.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...