У Колумбії стався потужний землетрус

На півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7 бала. Про це йдеться в повідомленні Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 90 кілометрах на північний захід від міста Кукута, поблизу кордону з Венесуелою. Глибина поштовхів склала 128 кілометрів.

Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 бали, проте пізніше підвищили оцінку.

Нагадаємо, кількість жертв потужного землетрусу в Мексиці зросла до 360 людей.