У Колумбії стався потужний землетрус

1 жовтня, 2017 - 16:10
На півночі Колумбії стався землетрус магнітудою 5,7 бала. Про це йдеться в повідомленні Європейського середземноморського сейсмологічного центру.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 90 кілометрах на північний захід від міста Кукута, поблизу кордону з Венесуелою. Глибина поштовхів склала 128 кілометрів.
Спочатку потужність землетрусу сейсмологи оцінили в 5,3 бали, проте пізніше підвищили оцінку.
Нагадаємо, кількість жертв потужного землетрусу в Мексиці зросла до 360 людей.
Джерело: Еспресо