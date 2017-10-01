У Мадриді проходять демонстрації на підтримку єдності Іспанії

У Мадриді декілька сотень людей вийшли на демонстрацію на підтримку єдності Іспанії і проти референдуму у Каталонії. Про це повідомляє El Pais.

Близько полудня декілька сотень людей зібралися на одній з головних площ Мадрида – Пласа-Майор.

Пізніше учасники демонстрації вирушили ходою в бік іншої великої площі Мадрида поряд з Пуерта дель Соль (Ворота сонця), однією з найбільших пам’яток Мадрида.

В руках у них – прапори Іспанії, учасники акції скандують гасла на підтримку іспанської єдності.

Кількість учасників демонстрації продовжує зростати.

Нагадаємо, у містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії.

У свою чергу, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії.