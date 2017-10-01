У Марселі невідомий напав з ножем на перехожих, є загиблі

На вокзалі Сен-Шарль у Марселі невідомий чоловік напав з ножем на перехожих, повідомляє Le Figaro.

Напад стався у неділю в другій половині дня.

Щонайменше двоє людей загинули перед тим, як поліція застрелила нападника.

"Від ножової атаки загинули двоє людей", - повідомили в поліції. Прокуратура в свою чергу підтвердила смерть нападника.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що слідство розглядає напад як теракт. Повідомляється, що під час нападу чоловік вигукував "Аллах акбар!".

Поліція проводить розслідування. Вокзал було евакуйовано.