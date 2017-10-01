У місії ОБСЄ на Донбасі за рік стало вдвічі більше росіян, - Геращенко

За останній рік у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі вдвічі зросла присутність росіян.

Про це сказала член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - перший заступник голови ВР Ірина Геращенко в інтерв'ю ТСН.

"Дуже часто в місії є представники тих країн, які мають особливі сентименти до Москви, і іноді вони не помічають очевидних обстрілів. За останній рік, до речі, у СММ ОБСЄ вдвічі зросла присутність росіян, у кілька разів зросла присутність сербів, білорусів. Ми хочемо сказати, що дуже важливо, щоб усі, хто працює в СММ ОБСЄ були неупередженими і беззастережно ставилися до виконання своїх обов’язків", - наголосила вона.

Водночас вона підкреслила, що у складі можливої миротворчої місії представників країни-агресора бути не може.

"Інші країни не є агресорами відносно України. Вони шанують нашу територіальну цілісність і суверенітет. Інші країни можуть мати сентименти до Росії, таке буває, але вони не є агресорами. Тому з нашого боку ми дійсно не маємо жодних підстав підозрювати представників цих дружніх країн у чомусь некоректному. Але росіян там бути не може", - сказала перший віце-спікер.

У цьому зв'язку вона висловила переконання, що жодна фракція в українському парламенті "ніколи не дасть голоси за місію, де буде присутня Росія".

Нагадаємо, що за день бойовики тричі обстріляли українські позиції.