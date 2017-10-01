У Москві пройшла акція на підтримку кримчан Семени, Чийгоза та Умерова

Близько десятка учасників російської ініціативи "Стратегія-30" провели у столиці РФ Москві акцію "День політзека", в ході якої закликали російську владу припинити переслідування кримчан Миколи Семени, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, передає "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, на Тверській вулиці активісти закликали до звільнення російських і кримських політв’язнів та скасування "репресивних" статей кримінального кодексу Росії.

"Цього місяця, у вересні, відбувся вирок свободі слова. Засудили журналіста (Миколу Семену – ред.) за його професійну діяльність, що формулювалося як заклики до сепаратизму. Засудили окупанти за те, що він був не згоден з окупацією Криму", – заявила одна з організаторів акції В. Лаврешіна.

Повідомляється, що активісти тримали плакати на підтримку кримського журналіста Миколи Семени, а також засуджених в анексованому Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, переслідуваних фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", російського публіциста Бориса Стомахіна.

За словами активістів, під час заходу поліція їх не затримувала.