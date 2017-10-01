У Полтаві продавали книжки заради благодійності

30 жовтня з 10-ї до 19-ї години на альтернативному клубному просторі «Арт-Платформа 11» у Полтаві відбулася перша інтелектуальна книжкова барахолка «Літерафест» під гаслом «Книга дешевше горілки». Організаторами заходу стали представники мистецького об’єднання «Magnum Opus». Така акція мала на меті залучити якомога більше полтавців та гостей міста до придбання книг і зібрати гроші задля благодійності – допомоги онкохворим дітям, адже частина коштів піде у фонд «Таблеточки». Кожен охочий міг принести із власної бібліотеки ті книжки, які йому вже не потрібні чи якими б хотілося поділитися з іншими людьми. Окрім цього, для продажу можна було приносити журнали, платівки та навіть хенд-мейд вироби. Чимало людей та місцевих організацій долучилися до участі в цьому заході.

Одна з учасниць фестивалю Анна Єгорова, представниця громадської організації «Полтавська платформа», розповідає, що відгукнулися всім колективом на пропозицію засновників барахолки. «Ми вирішили всім об’єднанням, що такий захід не можемо пропустити. Кожен наш представник приніс ті книжки, які йому дорогі, щоб їх могли придбати і прочитати інші люди. За час «Літерафесту» нам вдалося продати книжок на загальну суму понад тисячу гривень. Приємно було бачити, коли приходили друзі, знайомі, відомі полтавці й говорили: ми не маємо часу торгувати самі, але тримайте наші книжки, будь ласка, продавайте та направляйте кошти на допомогу».

Щоб люди не оминали цей простір, діяла сцена, на якій виступали музиканти. До того ж, власні книги презентували українські письменники Тарас Антипович та Павло Коробчук. Подібний фестиваль у Полтаві відбувся вперше, але організатори планують і надалі проводити благодійні та інтелектуальні заходи.

Як стало відомо, на інтелектуальній книжковій барахолці вдалося виручити близько одинадцяти тисяч гривень, які підуть на допомогу онкохворим дітям.

Богдан Проскуров, фото автора