У сутичках під час референдуму щодо незалежності Каталонії постраждали 38 людей

В Іспанії у сутичках із поліцією, яка намагається перешкодити проведенню референдуму щодо незалежності Каталонії від іспанської корони, постраждали 38 осіб. Про це йдеться в повідомленні уряду Каталонії у Twitter.

"Надзвичайні служби Каталонії повідомляють про 38 поранених у сутичках з іспанською поліцією. У 35 осіб легкі поранення, ще у трьох - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії.

У свою чергу, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії.

А у Мадриді декілька сотень людей вийшли на демонстрацію на підтримку єдності Іспанії і проти референдуму у Каталонії.