У зоні АТО 20 разів зафіксували порушення перемир’я, троє бійців ЗСУ поранені, - штаб

Обстановка у районі проведення АТО наприкінці минулої доби залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Основна активність противника й надалі зберігалась на Донецькому напрямку, повідомляють у Міноборони.

Після 18 години бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти на південно-східних околицях Авдіївки. Українські бійці жорстко відповідали противнику. Також ввечері проросійські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі шахти Бутівка, Невельського та Майорська.

На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів ворог обстрілював наших захисників на підступах до Лебединського і Водяного. А з 21.00 і упродовж години бойовики били з 82-міліметрового міномету, гранатометів та стрілецької зброї по укріпленнях сил АТО поблизу Широкиного.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 20 разів порушили перемир’я. Українські військові 12 разів вогнем у відповідь примушували противника до дотримання мирних домовленостей. Унаслідок бойових дій один наш боєць був поранений, ще двоє отримали бойові травми.