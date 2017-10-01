Уряд пропонує скоротити видатки на соціальні та академічні стипендії для студентів

Уряд планує зменшити видатки на стипендії майже на чверть. Про це йдеться у підготовленому урядом проекті бюджету освіти і науки на 2018 рік. В документі уряд пропонує скоротити видатки на соціальні стипендії більш ніж на третину — з 992 до 631 млн грн., передає Еспресо.

"По-друге, протягом 2017 року звучали різні коментарі представників Міносвіти про те, що Мінсоцполітики не використовує всі кошти на соціальні стипендії. Мабуть, це стало підставою для намірів скоротити цю статтю", - зазначають експерти.

Водночас видатки на академічну стипендію для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, які підпорядковані Міносвіти, пропонують скоротити на 21% — з 3,98 до 3,16 млрд гривень.

На думку авторів статті, основна причина скорочень - перенесення фінансування вишів I–II рівня акредитації на місцеві бюджети.

Однак уряд планує збільшити витрати на підготовку студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з 17,45 до 20,34 млрд грн.