В Авдіївці відновили 68 будинків, пошкоджених обстрілами

В Авдіївці відновлено 68 приватних будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів з боку бойовиків, ще у 7 будинках проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він нагадав, що бригади зі співробітників ДержНС працюють з 5 серпня.

За словами Жебрівського, кошти на будівельні матеріали виділено з обласного бюджету, частину необхідного надають міжнародні організації, зокрема, Червоний Хрест.

У помешканнях, де проживають літні люди, ремонтні роботи дахів та фасадів, за словами глави облВЦА, проводитимуть разом з внутрішніми ремонтами.