В Австрії офіційно заборонили носити в громадських місцях паранджу на все обличчя

З 1 жовтня в Австрії офіційно заборонили носити в громадських місцях хустки або головні убори, які повністю закривають обличчя: переважно нікаби і бурки.

Згідно з текстом закону, головний убір не має закривати обличчя від лінії волосся до підборіддя. Тому хіджаб (хустку, яка залишає обличчя відкритим) не заборонили.

Крім традиційних мусульманських предметів одягу та головних уборів заборонили також медичні та клоунські маски, балаклави і респіратори.

Їх, однак, можна носити через медичні показання, під час виконання професійних обов'язків, на народних гуляннях і карнавалах.

Влада країни наполягає, що новий закон спрямований на захист традиційних цінностей Австрії.

Мусульманська громада засудила закон, заявивши, що лише незначна кількість австрійських мусульманок носить нікаб і бурку. Згідно з підрахунками, це всього лише 150 жінок на всю країну.

Представники турбізнесу теж незадоволені - вважають, що заборона відлякає туристів із мусульманських країн.

У Франції та Бельгії заборону на бурку і нікаб ввели в 2011 році. Аналогічний закон зараз обговорюють у парламенті Нідерландів. У Британії такої заборони немає.