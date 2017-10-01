В Оттаві відбулась сутичка між ультраправими та антифашистами

Біля будівлі федерального парламенту у Оттаві кількасот людей зібралися, щоб висловити незгоду із міграційною політикою уряду Трюдо. На противагу їм до центра міста вийшли члени антифашистського руху, яких з часом стало значно більше, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після того, як між протиборчими таборами відбулося кілька сутичок, групи протестувальників розділили вбрані у спецобладунки правоохоронці. Найбільш агресивних учасників протестів довелося затримати, після чого напруга дещо спала, хоча ультраправі та антифашисти продовжували кричати один на одного.

Ультраправі вимагали в уряду ефективних дій для зупинки припливу до країни незаконних мігрантів, натомість антифашисти навпаки виступали на захист мігрантів.

Зазначимо, що це перший масовий виступ проти міграції, що відбувся протягом останніх двох років у столиці Канади. Мотивацією йому стало значне зростання кількості незаконних перетинів кордону, що фіксуються Прикордонною службою Канади. Так, лише протягом серпня поза офіційними пунктами пропуску до канадської провінції Квебек перейшло 5500 прохачів притулку. Всього ж за рік до Канади потрапило щонайменше 13 тис. незаконних мігрантів. Багато із них мали законний статус у США, але остерігалися змін, анонсованих Дональдом Трампом.

Додамо також, що паралельно із протестом в Оттаві, ультраправі перекрили пропускний пункт на кордоні із США поблизу Монреалю і спробували прорватися до табору тимчасового утримання незаконних мігрантів, розташованого поблизу. Однак, правоохоронці зупинили ці спроби.