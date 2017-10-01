В уряді Каталонії повідомили, що число поранених у сутичках зросло до 465 осіб

Кількість поранених у ході сутичок з поліцією в день референдуму про незалежність Каталонії зросла до 465 осіб.

Про це йдеться у повідомленні департаменту охорони здоров'я женералітату Каталонії.

Посилаючись на інформацію медиків, в уряді Каталонії повідомили, що за допомогою у лікарні звернулися 465 людей.

Стан двох людей дуже важкий. Зокрема, ЗМІ повідомляють про чоловіка, якому в око влучила гумова куля, а також про члена однієї з виборчих комісій, в якого стався серцевий напад під час наступу на дільницю сил поліції.

У містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії.

У свою чергу, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії.

А у Мадриді декілька сотень людей вийшли на демонстрацію на підтримку єдності Іспанії і проти референдуму у Каталонії.