Відсьогодні водії зобов’язані вмикати фари і в світлу пору доби, - УБДР

З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху.

“Дана вимога пункту 9.8 Правил дорожнього руху діє з 1 жовтня по 1 травня, є обов’язковою для виконання і покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як у світлу пору доби, так і в темну”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що саме в цей період, у зв’язку з скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

“За ігнорування цієї норми, згідно частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за «Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів» передбачено штраф у розмірі 425 гривень”, - нагадали в управлінні.