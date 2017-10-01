За день бойовики тричі обстріляли українські позиції

З опівночі зафіксовано лише три випадки порушення перемир’я на Маріупольському напрямку.

Про це передає прес-центр АТО.

"Так, зранку з гранатомету противник обстріляв наші позиції неподалік Водяного. Близько опівдня ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Новотроїцького. Пізніше, у районі Павлополя, проросійські найманці били по українських позиціях з 82-міліметрового міномету та великокаліберних кулеметів," - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що хоча збройні провокації противника були не довготривалі, українські військові в усіх випадках застосовували зброю у відповідь.

"Від опівночі втрат серед українських захисників немає," - додали в штабі АТО.