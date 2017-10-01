ЗМІ повідомляють про перші сутички на референдумі у Каталонії

У Каталонії о 9.00 за місцевим часом на тлі сутичок з поліцією розпочалося голосування на референдумі про незалежність.

Як повідомляє El Pais, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії.

Зокрема, повідомляється про сутички з поліцією поблизу колишньої урядової будівлі Барселони Concell de Cent . На відео, яке наводить видання, видно, як люди з піднятими руками оточили невеликий загін поліції. При цьому окремі громадяни намагаються втупити у протистояння з силовиками.

Крім того, у соцмережах розміщують світлини з великою кількістю правоохоронців, що прибули на дільницю у Жироні, де має голосувати лідер Каталонії Карлес Пуджемон.

DIRECTO | Despliegue de antidisturbios en Consenll de Cent con carrer Marina, Barcelona https://t.co/iAVBzZz1vG [Vídeo @CarlosGarfella] pic.twitter.com/nvmkjtosnH — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) October 1, 2017

Також сутички з поліцією відбуваються на дільниці у школі Жауме Балмес у Барселоні.

Нагадаємо, у містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії.