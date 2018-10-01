Букінгемський палац продає копії обручки Меган Маркл

Сувенірний магазин Букінгемського палацу традиційно продає репліки справжніх речей членів королівської сім'ї. Зараз колекція магазину поповнилася обручкою дружини улюбленця британців, принца Гаррі.

Раніше в магазині, наприклад, можна було купити копію чайного набору королеви Єлизавети, повідомляє InStyle.

Цього тижня королівська колекція поповнилася новинкою, яка має вражаючу схожість з відомою обручкою Меган Маркл.

«Каблучка з трьома камінням виконана з блискучих кристалів і покритого паладієм металу, - йдеться в описі новинки. - Її можна носити як частину набору з відповідними сережками і підвіскою».