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Букінгемський палац продає копії обручки Меган Маркл

1 жовтня, 2018 - 18:25
Фото EPA/UPG

Сувенірний магазин Букінгемського палацу традиційно продає репліки справжніх речей членів королівської сім'ї. Зараз колекція магазину поповнилася обручкою дружини улюбленця британців, принца Гаррі.

Раніше в магазині, наприклад, можна було купити копію чайного набору королеви Єлизавети, повідомляє InStyle.

Цього тижня королівська колекція поповнилася новинкою, яка має вражаючу схожість з відомою обручкою Меган Маркл.

«Каблучка з трьома камінням виконана з блискучих кристалів і покритого паладієм металу, - йдеться в описі новинки. - Її можна носити як частину набору з відповідними сережками і підвіскою».

Джерело: День

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