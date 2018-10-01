День в ООС: Бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

У понеділок, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, жоден з військовослужбовців Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Згідно із заявою українських військових, бойовики вели прицільні обстріли опорних пунктів біля населених пункті Кримське, Піски, Новомихайлівка та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Протягом доби окупанти заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовували. Ситуація на Донбасі залишається під контролем Об'єднаних сил.