До Дня захисника України призначили 7 додаткових потягів

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових поїздів до Дня захисника України 14 жовтня.

Про це інформує прес-служба ПАТ.

"Цьогоріч українці матимуть три вихідні дні поспіль, тому зможуть планувати подорожі поїздами. Зокрема, у ці дні додаткові поїзди вирушать у найпопулярніших напрямках – до Львова, Хмельницького та Одеси", – йдеться у повідомленні.

Зокрема поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 13 та 15 жовтня з відправленням із Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься у ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 13 жовтня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 15 жовтня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 779/780 Суми – Вінниця курсуватиме 12, 13 та 14 жовтня. Відправлення з Сум о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08. У зворотному напрямку – відправлення о 13:43 та прибуття до Сум о 21:33.

Поїзд № 294/293 Хмельницький – Київ курсуватиме у напрямку Києва 12 жовтня та до Хмельницького 16 жовтня. Відправлення з Хмельницького о 13:40 та прибуття до Києва о 18:35. У зворотному напрямку відправлення о 15:21 та прибуття о 20:49.

Поїзд № 272 Одеса – Харків до Одеси здійснить рейси 11 та 15 жовтня. Відправлення з Одеси о 16:01 та прибуття до Харкова 08:02.

Поїзд № 736 Київ – Запоріжжя у додаткові рейси вирушить 13 та 16 жовтня. Відправлення з Києва о 14:47 та прибуття о 22:04. Із Запоріжжя поїзд вирушить о 22:58 та прибуде о 06:12.