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До Землі наближається велетенський астероїд

1 жовтня, 2018 - 21:07
Фото The Inquisitr

До Землі зі швидкістю 60 тисяч кілометрів на годину наближається велетенський астероїд.

Про це повідомляє Daily Express з посиланням на дані NASA.

"NASA попереджає, що астероїд, більший за розміром за знамениту годинникову вежу Біг Бен, наближається до Землі зі швидкістю більш ніж 37 600 миль/год", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що гігантське космічне тіло, назване Астероїд 2018 SP1, здійснить так зване "наближення до Землі" цього тижня.

За даними Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA, астероїд пройде повз нашу планету в середу, 3 жовтня.

Розміри астероїда оцінюються в 70-160 метрів. Дослідники відзначають, що падіння астероїда подібних розмірів на Землю могло б призвести до катастрофічних наслідків. Разом з тим небесне тіло пролетить цього разу на безпечній відстані.

Джерело: День

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