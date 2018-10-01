Експорт українських рибних консервів виріс на третину

Україна експортувала 2702 тонн готової і консервованої риби на $4,6 млн в грошовому вираженні за підсумками січня-липня 2018 року. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такі дані повідомило Держрибагентство з посиланням на Держстат.

Найбільше української продукції було поставлено на ринки країн СНД - 2 тис. тонн на $2,6 млн. Зокрема, в Молдову (656 тонн на $946 тис.), Білорусь (427 тонн на $541 тис.), Вірменію (230 тонн на $174 тис.), Казахстан (213 тонн на $266 тис.) і Киргизстан (66 тонн на $39 тис.).

Також готова і консервована риба поставлялася до Грузії (437 тонн на $456 тис.), Ізраїль (92 тонни на $290 тис.), Латвію (68 тонн на $129 тис.), США (30 тонн на $66 тис.) і інші країни світу.

Нагадаємо, в 2017 році було експортовано 10,6 тис. тонн риби та рибопродукції на загальну суму $34,3 млн.