Греція прокоментувала результати референдуму в Македонії

Уряд Греції вітає високий відсоток тих, хто проголосував на референдумі за перейменування Македонії, однак стурбований низькою явкою.

Про це заявив речник уряду Греції Дімітріс Цанакопулос, повідомляє Ekathimerini.

Називаючи результат референдуму "позитивним наслідком ратифікації і імплементації підписаної у Преспі угоди", Цанакопулос зазначив, що уряд Греції непокоїть скептичне сприйняття цієї угоди більшістю громадян Македонії.

"Як результат, відповідальність зараз лежить на парламенту Македонії і ми сподіваємося, що ініціатива прем’єра Заєва щодо конституційної реформи принесе плоди", - сказав він.

За його словами, грецький уряд і надалі буде просувати ідею імплементації угоди. Він наголосив, що для Греції важливо не те, щоб македонська сторона вклалася в дедлайни щодо перейменування країни, а щоб конституційні зміни були проведені.

Нагадаємо, що на референдумі щодо нової назви країни понад 90% учасників підтримали такі зміни.