Кремль не полишає надій перетворити нас на "п’яту колону", - Скоцик

Атаки на Аграрну партію України з боку проросійських сил не припиняються – цього разу після невдалої спроби рейдерського захоплення партії кремлівські посіпаки намагалися юридично змінити партійне керівництво через Міністерство юстиції України за допомогою сфальшованих документів. Однак, Мінюст не піддався на провокацію і вчасно зупинив процес перереєстрації.

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

«План Кремля – використати електоральний ресурс Аграрної партії на президентських і парламентських виборах – хотіли реалізувати руками прокремлівської групи рейдерів. Спочатку вони намагалися підкупити голів обласних партійних організацій і таким чином організувати кадровий переворот та поставити під контроль діяльність партії. Ці спроби зазнали фіаско, однак заколотники не зупинилися, провели фейковий з’їзд і подали в Мінюст фальшиві документи для зміни партійного керівництва із підробленими підписами. Я вдячний Міністерству юстиції за державницьку позицію і вчасне, жорстке реагування на політичне рейдерство», - зазначив він.

За словами Скоцика, за фактом підроблення документів вже подані відповідні заяви про злочин у правоохоронні органи – ГПУ, СБУ і МВС – з вимогою невідкладно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

«У цих заявах дуже детально, до найменших дрібниць, описані механізми афери, яку намагалися провернути із Аграрною партією України проросійські агенти. У нас достатньо доказів того, що проти нашої політичної сили відбулося вчинення злочинів, передбачених статтями 205-1, 356 і 358 Кримінального кодексу України», - наголосив лідер Аграрної партії.

Віталій Скоцик також попередив, що напередодні виборів схожі провокації можуть стосуватися й інших партій і закликав проукраїнські політичні сили об’єднати зусилля у протистоянні із кремлівським втручанням.

«Треба нарешті очистити Україну від проросійських елементів. Це єдиний можливий запобіжник від антиукраїнського реваншу. Ми готові до консолідації таких зусиль і змогли дати відсіч натиску Кремля. Аграрна партія залишається українською партією, яка працює на користь всього українського народу. І це – найголовніше», - сказав він.