Меркель виступила за створення Ради Безпеки ЄС на ротаційній основі

Канцлер ФРН Ангела Меркель виступає за створення Ради Безпеки Європейського Союзу на ротаційній основі.

Мета такого кроку - зміцнення дієздатності і формування нового порядку в питаннях зовнішньої політики, заявила канцлер у неділю в баварському Оттобойрені, передає DW.

Зовнішня політика, що постійно грунтується на єдиній думці, не може бути розумним рішенням у майбутньому, зазначила Меркель. Зокрема, канцлер вказала на труднощі при ухваленні рішень про санкції щодо Росії. Раніше за припинення принципу єдиної позиції при винесенні рішень висловився глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Ідея створення Ради безпеки ЄС була вперше висловлена в рамках німецько-французьких міжурядових консультацій у червні 2018 року. Передбачалося, що в цьому органі можуть бути представлені не всі 27 країн - членів ЄС одночасно. Ротаційна основа означає або постійну присутність в органі основних країн ЄС - наприклад, Німеччини чи Франції (при цьому інші держави братимуть участь по черзі), або обмеження у визначенні зовнішньої політики Євросоюзу для його основних членів.