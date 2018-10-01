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МЗС Британії: РФ заплатить високу ціну за порушення міжнародних правил

1 жовтня, 2018 - 12:55
Фото Reuters

У міністерстві закордонних справ Великої Британії застерегли Росію від намірів залякати їх і порушити міжнародні правила. Про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант, пише Reuters.

 "Якщо ви намагаєтеся залякати цю країну, якщо ви використовуєте хімічну зброю, якщо ви не граєте за міжнародними правилами, ціна завжди буде занадто високою", - сказав він на щорічній конференції Консервативної партії.

Хант також сказав, що Велика Британія "збирається закрити мережу ГРУ".

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