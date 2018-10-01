На 79-му році життя помер прозаїк і журналіст Ярема Гоян

На 79-му році життя помер відомий український прозаїк і журналіст Ярема Гоян. Про це повідомив директор видавничого центру "Просвіта" Василь Клічак.

"Учора пізно ввечері Володимир Василюк повідомив сумну новину – відійшов у засвіти Ярема Гоян. Глибоко сумую і співчуваю родичам померлого. Хай з Богом спочиває", – написав Клічак у Facebook.

"Колектив Держкомтелерадіо щиро сумує з приводу смерті колишнього директора Національного видавництва дитячої літератури "Веселка", лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка - Яреми Петровича Гояна", - повідомляє і Держкомтелерадіо.

З 1987 року Ярема Гоян очолював видавництво дитячої літератури “Веселка”. Під його керівництвом “Веселка” видавала в радянські часи Стуса, Шевченка та інших українських письменників.

Гоян пішов із видавництва взимку 2011 року, щоб бути поряд із хворою дружиною.

В особистому творчому доробку Яреми Гояна – десятки художніх і культурологічних книг, він був лауреатом багатьох премій. 2017 року побачила світ його фундаментальна праця - тритомна публікація про Маркіяна Шашкевича.

Останнім часом, за словами знайомих, Ярема Гоян дуже хворів.