На турнірі "Золотий пояс" у Румунії українські боксери вибороли 3 нагороди

Українські боксери вибороли два звання чемпіона та "бронзу" на міжнародному турнірі "Золотий пояс", який проходив у Галаці (Румунія).

Честь України на турнірі в Румунії відстоювали харків’яни Юлія Циплакова (вагова категорія 60 кг), Роберт Мартон (91 кг) і Сергій Горсков (91 кг). Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Підсумком виступів українських боксерів на турнірі "Золотий пояс" стали завойовані 2 золоті і одна бронзова медалі, які дісталися спортсменам у важкій і впертій боротьбі.

Юлія Циплакова в півфіналі зустрілася з румункою Крістіною Космо. У напруженому поєдинку вона зуміла переломити хід бою в свою сторону і здобула вольову перемогу з рахунком 3-2. У фіналі Циплакова перемогла свою давню суперницю з Ірландії, призерку чемпіонату Європи та чемпіонку світу Келлі Харінгтон. Українська спортсменка провела видовищний бій і зуміла взяти переконливий реванш.

Роберт Мартон переконливо виграв у боксера з Шотландії і вийшов в півфінал змагань де зустрівся з боксером з Ірландії Кирилом Афанасьєвим. В 1/2 стадії змагань судді віддали перевагу ірландському боксеру, який вийшов у фінал, де зустрівся з іншим боксером зі збірної України з боксу Сергієм Горсковим.

Сергій Горсков на шляху до "золота" впевнено здолав спортсменів з Сербії та Румунії. Фінальний бій вийшов дуже цікавим та напруженим. У першому раунді боксери проводили розвідку, намагаючись знайти слабкі місця один одного. Другий і третій раунди пройшли повністю під диктовку Сергія, який заволодів перевагою і довів поєдинок до перемоги одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що цього року на турнірі в Румунії взяли участь найсильніші боксери Європи з 14 країн світу: Ірландії, Молдови, Англії, Іспанії, Болгарії, Шотландії, Словенії, Угорщини, Сербії, Уельсу, Росії, Бельгії, Румунії та України.