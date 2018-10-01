На Вінниччині зафіксовані чергові спалахи кору

На позаминулому тижні у школах Шаргородського району були зареєстровані два спалахи кору. У селі Лозова захворіло 13 дітей, а в самому Шаргороді – 15. Минулого тижня черговий спалах виник у загальноосвітній школі селища Тиврів, де на кір занедужали 28 дітей. Ускладнень і летальних наразі немає і ситуація контрольована, але кір активно атакує вінничан, визнає начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко. Загалом за минулий тиждень було зафіксовано 83 випадки, 71 – у дітей, що значно більше, аніж у попередні.

«Поодинокі випадку кору реєструється в усіх районах області. У Шаргородському і Тиврівському – були зафіксовані спалахи кору, це коли захворювання виявляється в одному колективі у двох і більше людей, – уточнює Тетяна Бондаренко. – Загалом від початку року на Вінниччині зареєстровано 1354 хворих на кір, з них 883 – діти. Захворювання має хвилеподібний характер. Це пов’язано і з погодними умовами, і з тим, що школярі перебувають в організованих групах, де головним джерелом інфекції виступають нещеплені діти».

Зупинити спалахи, як каже Тетяна Бондаренко, може тільки вакцинація. Адже специфічного лікування кору немає, антибіотики не дієві, бо це вірусне захворювання. Навіть якщо дитина вже підхопила інфекцію, їй можна зробити щеплення, можна уникнути ускладнень. Найчастіше – це коренева пневмонія, яка може призвести до хронічних захворювань легень.

«На даний час триває робота з батьками щеплених дітей. Якщо вони хочуть, щоб їхні діти відвідували школи і дитсадки, були в дитячих колективах, вони мусять вакцинуватися. Адже відповідно до закону, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації», – додає Бондаренко.

На сьогодні у лікувально-профілактичних закладах Вінницької області в наявності є 24 тисячі доз вакцини – це більше 100 % від потреби, що дозволяє вакцинувати навіть контактних дорослих осіб.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця