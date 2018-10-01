Нобелівську премію з медицини дали за відкриття лікування раку

Нобелівську премію в галузі фізіології або медицини за 2018 рік отримали Джеймс Еллісон (Техаський університет в Остіні, США) і Тасуку Хондзьо (Університет Кіото, Японія). Нагорода присуджена за відкриття лікування раку через стримування негативної імунної реакції. Про це Шведська королівська академія наук оголосила під час спеціальної прес-конференції в Стокгольмі.

"Лауреати цього року показали, як різні стратегії стримування пригнічення імунної системи можуть бути використані в лікуванні раку. Їх відкриття - знаменна віха в нашій боротьбі проти раку", - йдеться в заяві Шведської королівської академії наук.

Дослідження лауреатів цього року спрямовані на розробку методів, які навчають власну імунну систему людини атакувати ракову пухлину. Цей інноваційний підхід в майбутньому може стати ще однією ключовою стратегією лікування онкозахворювань разом з хірургічним видаленням пухлини, опроміненням і хіміотерапією.

Сума премії цього року дорівнює 9 мільйонам шведських крон, що приблизно еквівалентно 1,1 мільйона американських доларів.

Нагадаємо, у 2017 році медичну нобелівку розділили американці Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів живих організмів. Роком раніше наукову нагороду одноосібно отримав японський дослідник Йошинорі Осумі, який відкрив механізми аутофагії – процесу розпаду та утилізації клітинних компонентів.

Зазначимо, що за весь період існування Нобелівської премії з фізіології або медицини (з 1901 року) вона була присуджена 109 разів, включно із премією за 2018 рік. Серед лауреатів до сьогоднішнього дня було всього 12 жінок. Ніхто ще не отримував Нобелівку в області медицини більше ніж один раз, хоча в інших областях науки такі прецеденти були. Всього до сьогоднішнього дня нагороду присуджували 214-ти дослідникам у галузі медицини.

Наймолодшим володарем найвищої наукової нагороди в галузі медицини був канадець Фредерік Бантінг. Він разом з Джоном Маклеодом відкрив гормон інсулін. На момент присудження премії у 1923 р. Бантінгу було 32 роки. Найстаршому ж медику, який отримав премію, було 87 років – Френсіс Пейтон Роус у 1966 р. удостоївся нагороди за відкриття онкогенних вірусів.

У 2011 р. канадський медик Ральф Стайнман був названий лауреатом премії за дослідження набутого імунітету посмертно. Статут Нобелівської премії забороняє нагороджувати померлих вчених, але на момент оголошення комітет був ще не в курсі смерті Штайнмана, тому для нього зробили виняток.

Історія премії також налічує всього одну відмову від нагороди під тиском влади – німецькому бактеріологу Герхарду Домагку керівництво нацистської Німеччини заборонило отримувати премію за відкриття антибактеріального ефекту речовини пронтозил. З її допомогою він вилікував свою дочку, якій загрожувала ампутація руки. Нобелівську медаль і диплом за своє відкриття Домагк все ж отримав пізніше, але грошову частину за правилами премії йому вже не виплачували.

Знаменитий австрійський психіатр Зигмунд Фрейд номінувався на Нобелівську премію в області медицини 32 рази, але так її і не отримав. Експерти комітету визнали його роботи недостатньо придатними для наукового доведення.