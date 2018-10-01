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Пенсійний фонд призупинив роботу контакт-центру

1 жовтня, 2018 - 16:53
Фото з відкритих джерел

Роботу контакт-центру Пенсійного фонду України (ПФУ) тимчасово призупинено через технічні причини.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

«Контакт-центр Пенсійного фонду України через технічні причини тимчасово призупинив свою роботу», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з усіх питань щодо пенсійного забезпечення громадяни можуть звертатися на телефони «гарячих ліній» управлінь ПФУ на місцях.

Також повідомляється, що контактна інформація щодо номерів телефонів розміщена на сайті ПФУ в розділі «Контакти»/ «Телефони гарячих ліній».

Про відновлення роботи контакт-центру ПФУ буде повідомлено додатково.

 
    
Джерело: День
          
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