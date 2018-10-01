Пенсійний фонд призупинив роботу контакт-центру

1 жовтня, 2018 - 16:53
Роботу контакт-центру Пенсійного фонду України (ПФУ) тимчасово призупинено через технічні причини.
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
«Контакт-центр Пенсійного фонду України через технічні причини тимчасово призупинив свою роботу», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що з усіх питань щодо пенсійного забезпечення громадяни можуть звертатися на телефони «гарячих ліній» управлінь ПФУ на місцях.
Також повідомляється, що контактна інформація щодо номерів телефонів розміщена на сайті ПФУ в розділі «Контакти»/ «Телефони гарячих ліній».
Про відновлення роботи контакт-центру ПФУ буде повідомлено додатково.
Джерело: День