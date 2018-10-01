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Помер французький шансоньє Шарль Азнавур

1 жовтня, 2018 - 15:39
Фото: Вікіпедія

Французький шансоньє Шарль Азнавур помер на 95-му році життя. Причина смерті не називається. Про це повідомляє AFP на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Шарль Азнавур був одним з найпопулярніших виконавців як у Франції, так і далеко за її межами. Він створив приблизно 1 300 пісень, зіграв у 60 фільмах і продав більше 200 млн дисків. Згідно з спільним опитуванням журналу Time і CNN, Азнавур визнаний найкращим естрадним виконавцем XX століття.

Відомо, що в квітні поточного року 94-річний французький шансоньє Шарль Азнавур потрапив до лікарні в Санкт-Петербурзі. Йому стало зле під час репетиції.

У червні Азнавур скасувала кілька концертів свого літнього туру. Як розповів прес-секретар артиста, у травні Азнавур отримав подвійний перелом плечової кістки. Лікарі порекомендували співакові утриматися від виступів і подорожей до кінця серпня і сконцентруватися на своєму здоров'ї.

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