Мета музики – чіпати серця.
Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор

Порошенко і Меркель обговорили перспективи продовження санкцій проти РФ

1 жовтня, 2018 - 14:36
Фото Reuters (архівне)

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Як зазначається, Порошенко і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі.

“Президент України наголосив на важливості активізації зусиль для звільнення всіх українських заручників, включно з Олегом Сенцовим та Романом Сущенком”, — повідомили в АП.

Окрім того, йшлося також про перспективи продовження санкцій проти РФ.

“Співрозмовники домовилися продовжити миротворчі зусилля і контакти на найвищому рівні для звільнення українських територій від російської агресії”, — зазначили в прес-службі.

Порошенко та Меркель обговорили питання двостороннього порядку денного, зокрема енергетичної безпеки.

Також сторони обговорили порядок денний візиту А.Меркель до України, який відбудеться цієї осені.

Більше новин

Греція прокоментувала результати референдуму в Македонії
В Грузії остаточно заборонили поліетиленові пакети
За вбивство словацького журналіста заплатили 70 тисяч євро
Сьогодні Стамбульська конвенція набула чинності у Хорватії і Греції
МЗС Британії: РФ заплатить високу ціну за порушення міжнародних правил
З нагоди річниці референдуму у Каталонії проходять протестні акції

Новини партнерів

Loading...