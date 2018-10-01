Порошенко і Меркель обговорили перспективи продовження санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Як зазначається, Порошенко і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі.

“Президент України наголосив на важливості активізації зусиль для звільнення всіх українських заручників, включно з Олегом Сенцовим та Романом Сущенком”, — повідомили в АП.

Окрім того, йшлося також про перспективи продовження санкцій проти РФ.

“Співрозмовники домовилися продовжити миротворчі зусилля і контакти на найвищому рівні для звільнення українських територій від російської агресії”, — зазначили в прес-службі.

Порошенко та Меркель обговорили питання двостороннього порядку денного, зокрема енергетичної безпеки.

Також сторони обговорили порядок денний візиту А.Меркель до України, який відбудеться цієї осені.