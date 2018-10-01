Рада розгляне проект Держбюджету 18 або 19 жовтня

Голова Комітету ВР з питань бюджету Андрій Павелко прогнозує, що парламент розглядатиме законопроект про Державний бюджет на 2019 рік у першому читанні 18 або 19 жовтня.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної Ради, передає Укрінформ.

"Орієнтовно 18 чи 19 жовтня має відбутися розгляд такого законопроекту у першому читанні",- сказав Павелко.

За його словами, у понеділок останній день внесення депутатами пропозицій до законопроекту.

Як зазначив Павелко, після 1 жовтня Комітет не розглядатиме пропозицій, внесених після цієї дати.

Також він нагадав, що парламент розглядатиме у першому читанні урядові законопроекти №9084 та №9085, які пов'язані з законопроектом про держбюджет та передбачають внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів.