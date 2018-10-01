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Референдум про перейменування Македонії визнали таким, що не відбувся

1 жовтня, 2018 - 18:05
Фото Reuters

Референдум про зміну назви Македонії визнали таким, що не відбувся, через низьку явку виборців.

Про це повідомило Македонське інформаційне агентство.

За офіційними даними Державної виборчої комісії після опрацювання 100% бюлетенів, явка на референдумі склала 36,91%, тоді як законодавство вимагає участі більше 50% виборців.

Зміну назви країни на Північну Македонію підтримали 91,46% громадян, які взяли участь в голосуванні. Проти виступили 5,65%.

Голова Державної виборчої комісії Македонії Олівер Дерковски повідомив, що рішення на референдумі не було ухвалене через низьку явку.

Референдум має консультативний характер, і остаточне рішення про перейменування Македонії буде приймати парламент країни.

Нагадаємо, що на референдумі щодо нової назви країни понад 90% учасників підтримали такі зміни.

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