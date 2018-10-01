Референдум щодо нової назви Македонії: велика підтримка, але явка занадто низька

В Македонії на референдумі щодо нової назви країни понад 90% учасників підтримали такі зміни. Про це повідомляє "Радіо свобода".

Як повідомляється, за підтримку зміни назви країни за результатами підрахунків голосів із 97,5 відсотків дільниць проголосували 91,38% учасників, проти були 5,63%. Але явка склала лише 36,83%, а для того, щоб референдум був визнаний чинним, у ньому мали взяти участь не менш ніж 50% від усіх зареєстрованих виборців.

Як повідомлялося, на цьому референдумі македонці мали відповісти на наступне питання:«Чи підтримуєте Ви членство в ЄС та НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонія та Грецькою Республікою?». Мається на увазі угода, підписана між Скоп’є і Афінами 17 червня про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія.

Референдум мав статус консультативного і не має прямих юридичних наслідків. Але депутати парламенту заявляли, що будуть поважати його результати.